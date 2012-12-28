"ArcelorMittal Кривий Ріг" у 2012 році збільшив виробництво на 15%

Один з найбільших металургійних комбінатів «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР), що належить індійському мільярдерові Лакшмі Мітталу, збільшив у 2012 році виробництво металургійної продукції до попереднього року на 15%, повідомив гендиректор підприємства "ArcelorMittal Кривий Ріг" Артем Поляков газеті "Вісник Кривбасу".

Директор не дав абсолютних цифр виробництва в 2012 році.

«Незважаючи на 15%-й ріст виробництва, за підсумками 2012 підприємство навряд чи зможе вийти на позитивний фінансовий результат. Рентабельність метвиробництва практично не перевищує нульову позначку, і, найімовірніше, за підсумками року будуть зафіксовані збитки", - сказав А.Поляков.

За його словами, це пов'язано зі сформованою ситуацією на світовому ринку металу, де надлишок потужностей, обмежений попит, різке падіння цін на металопродукцію призводить до збитків виробників.

"Реалізація великих інвестиційних програм на підприємстві відкладається до кращих часів", - визнав гендиректор комбінату.

Як повідомляв УНІАН, у січні-листопаді 2012 року АМКР збільшив виробництво прокату до 5,109 млн тонн, що на 14,3% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Виплавка сталі за січень-листопад 2012 виросла в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 13,8% до 5,869 млн тонн, а виробництво чавуну збільшилося на 16% до 5,123 млн тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є одним з найбільших виробників сталевого прокату в Україні і спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн ​​тонн сталі і понад 6,7 млн ​​тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.

За підсумками 2011 року «АрселорМіттал Кривий Ріг» виробив 4,937 млн тонн металопрокату, що на 8,6% менше, ніж за 2010 рік. Виплавка сталі скоротилася до 5,702 млн тонн, що на 7% менше, ніж за 2010 рік, а виробництво чавуну скоротилося на 8% до 4,893 млн тонн.

Чистий прибуток комбінату за підсумками 2011 року збільшилася в порівнянні з 2010 роком на 77% - до 2,1 млрд грн.

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