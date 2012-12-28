«Луганськтепловоз» збільшив обсяги виробництва тепловозів на 60%

Найбільший в Україні та Східній Європі виробник тягового рухомого складу для залізниць - «Луганськтепловоз» в 2012 році збільшив обсяг виробництва тепловозів порівняно з попереднім роком на 60% - до 162 секцій, цитує сайт підприємства генерального директора компанії Павела Цеснека.

У 2013 році «Луганськтепловоз», за словами гендиректора, планує збільшити обсяг виробництва на 70%.

У поточному році, сказав П.Цеснек, підприємство поставило до Росії 140 секцій тепловоза 2ТЕ116У.

Гендиректор підприємства також повідомив про виготовлення перших двох секцій тепловоза 2ТЕ116УД з силовою установкою на базі дизеля GEVO фірми "General Electric".

На Донецьку та Львівську залізниці, повідомив П.Цеснек, у поточному роціспрямували два склади дизель-потяга ДЕЛ02.

Наразі конструктори підприємства завершують розробку нової системи управління та вносять поліпшення в конструкцію вузлів і агрегатів тепловоза спільно з підрозділом ТМХ-Балтія.

Після виготовлення дослідних зразків та процесу сертифікації планується випускати їх для Європи і Російських залізниць.

У наступному році підприємство планує продовжити розробку тепловоза ТЕ116У з двигуном фірми MTU, і спільно з російськими підприємствами буде створюватися потужний тепловоз ТЕ35.

П.Цеснек підкреслив, що «Луганськтепловоз» сподівається налагодити співпрацю з «Укрзалізницею» в процесі оновлення рухомого складу.

У планах підприємства на майбутній рік - поставка в Росію 176 секцій тепловоза 2ТЕ116У і 10 секцій з американською силовою установкою.

Комерційним структурам також будуть відправлені ще 64 секції тепловоза 2ТЕ116УД. Підприємство планує в 2013 році виготовити дослідний зразок нового трисекційного локомотива 3ТЕ116У і до 1 березня завершити його випробування.

Як повідомляв УНІАН, «Луганськтепловоз» в 2013 році планує інвестувати у виробництво і модернізацію обладнання 120 млн грн.

«Луганськтепловоз» - найбільше підприємство України, що спеціалізується на випуску магістральних і маневрових тепловозів, електровозів, електропоїздів постійного і змінного струму, дизель-поїздів. 76% акцій підприємства належать російській компанії «Трансмашхолдинг» - лідеру на ринку транспортного машинобудування Росії.