Акціонери ЗЗФ затвердили звіт за 2011 рік

Акціонери Запорізького заводу феросплавів (ЗЗФ) на загальних зборах, що відбулися 24 грудня, затвердили результати фінансово-господарської діяльності підприємства в 2011 р., а також річний звіт і баланс за 2011 р. Про це УНІАН повідомили на підприємстві.

Акціонери затвердили звіти правління, наглядової ради і ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності ЗЗФ за 2011 рік.

Відповідно до річної звітності, ЗЗФ за підсумками 2011 р. отримав чистий збиток у сумі 758,9 млн грн, тоді як в 2010 р. чистий прибуток заводу становив 105,4 млн грн.

Акціонери заводу прийняли рішення покрити отримані збитки за рахунок доходів майбутніх періодів.

Як повідомляв УНІАН, річні загальні збори акціонерів ЗЗФ за результатами роботи за 2011 р. двічі переносилися (квітень, серпень) через відсутність кворуму.

ПАТ «Запорізький завод феросплавів» - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить до Української асоціації виробників феросплавів.

Частка внутрішнього ринку в поставках ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується до країн СНД, ЄС, Азії, Африки.

У 2011 р. підприємство скоротило відносно 2010 р. обсяги виробництва феросплавів на 29% - до 300,1 тис. тонн.