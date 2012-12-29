КрАСЗ призупинив виробництво через проблеми з імпортом кузовів

ТОВ "ПО "Кременчуцький автоскладальний завод" ("КрАСЗ", Полтавська обл.) з 29 грудня зупинило виробництво до 21 січня 2013 року.

Про це повідомили у відділі економіки міськвиконкому Кременчука.

За їх даними, підприємство повідомило у мерії про припинення виробництва на час новорічних свят.

На підприємстві пояснили, що зупинили виробництво через складну ситуацію на авторинку під час імпорту кузовів для легкових автомобілів, а також заявили, що мають запас продукції для можливої ​​реалізації.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод був заснований у 1995 р. Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійному та післягарантійному обслуговуванні автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС". Група компаній «АІС» - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основний вид діяльності - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ) у 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив випуск автомобілів на 2% або на 109 автомобілів до 6450 од.

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