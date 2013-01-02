Алчевський меткомбінат вводить в експлуатацію енергоблок газотурбінної електростанції

Алчевський металургійний комбінат, який належить одному з найбільших виробників металу «Індустріальному союзу Донбасу», запустив перший енергоблок газотурбінної електростанції, повідомив генеральний директор комбінату Тарас Шевченко.

«Для нас пуск нашого енергоблоку - це, насамперед, можливість для підприємства бути економічно стійким», - цитує Т.Шевченка регіональна газета «Тиждень плюс».

Гендиректор повідомив, що в поточному місяці до енергосистеми надійде перша вироблена електрика, а в промислову експлуатацію перший енергоблок буде повністю зданий до початку березня.

До кінця 2013 року комбінат планує ввести в експлуатацію другий енергоблок цієї станції. Сумарна потужність двох енергоблоків становитиме понад 300 МВт, чого достатньо для того, щоб повністю покрити потреби в електроенергії металургійного та коксохімічного виробництва комбінату.

«Нова електростанція - це газотурбінна установка комбінованого циклу, що використовує для виробництва електрики так звані вторинні енергетичні ресурси металургії: коксовий, доменний та конвертерний гази», повідомив гендиректор меткомбінату. За його словами, для роботи електростанції щорічно треба близько 300 тисяч кубометрів металургійних газів, які до цього викидалися в атмосферу або згорали в процесі виробництва.

Як повідомляв УНІАН, Алчевський меткомбінат за 11 місяців 2012 року скоротити виробництво прокату на 6% - до 3,145 млн тонн.

ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (Луганська обл.) має на українському ринку монопольне становище з виробництва товстого неіржавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

Комбінат входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 року ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.