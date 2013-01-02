НБУ відзначає уповільнення падіння індексу виробництва базових галузей у листопаді

У листопаді 2012 року зафіксовано уповільнення падіння індексу виробництва базових галузей (ІВБГ) до "мінус" 4% у річному вимірі, порівняно з "мінус" 5% у жовтні 2012 року. Про це йдеться в повідомленні Національного банку України (НБУ).

"Завдяки відновленню зовнішнього попиту покращилися показники промислового виробництва - зростання за вирахуванням сезонного чинника становило 2,4% порівняно з попереднім місяцем, а падіння в річному вимірі уповільнилося з -4,2% у жовтні до -3,7% у листопаді", - йдеться у повідомленні регулятора.

НБУ зазначає, що істотне поліпшення відбулося саме в експортоорієнтованих галузях - металургії, падіння в якій уповільнилося з -9,4% у жовтні до -2,1% у листопаді, і машинобудуванні, від -10% до -6,8% відповідно.

Позитивну динаміку також продемонструвало сільське господарство, зокрема рослинництво, завдяки високому врожаю зернових культур. Станом на 6 грудня в Україні було зібрано 46 млн т зернових, що перевищує середній показник за 1991-2011 рр. (36,4 млн. т), однак нижче, ніж торішній урожай (56,7 млн ​​т), що пояснюється зниження обсягів рослинництва (-8,2% за січень-листопад в порівнянні з відповідним періодом минулого року).

У листопаді зберігся високий рівень внутрішнього споживчого попиту, що був забезпечений стабільним зростанням реальної заробітної плати високими темпами. Приріст обороту роздрібної торгівлі за січень-листопад залишився на рівні січня-жовтня і склав 15,7% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Висока база порівняння була однією з основних причин погіршення показників будівельної галузі, зниження обсягів якої прискорилося з -10,2% у січні-жовтні порівняно з відповідним періодом минулого року до -12,1% у січні-листопаді.

У НБУ оцінюють приріст реального ВВП на позитивному рівні, при цьому не уточнюють його значення.

Як повідомляв УНІАН, за оперативними даними Держстату, ВВП України в третьому кварталі 2012 року скоротився в порівнянні з третім кварталом 2011 року на 1,3%, а порівняно з другим кварталом 2012 року з урахуванням сезонного фактору - на 1,2%.

Зростання ВВП країни у ІІ кварталі 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року склало 3%, в I кварталі - 2%.

У третьому кварталі 2011 року зростання ВВП України проти аналогічного періоду 2010 року (у постійних цінах 2007 року) склало 6,6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2011 році проти 2010 року склало 5,2%, номінальний ВВП - 1 трлн 314 млрд грн.