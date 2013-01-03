В Україні в 2012 р. виробництво сталевих труб скоротилося на 9%

В Україні, за оперативними даними, в 2012 р. виробництво сталевих труб скоротилося порівняно з 2011 р. на 9% - до 2,014 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів "Металургпром".

Як повідомляв УНІАН, за 5 місяців п.р. виробництво сталевих труб в Україні зросло відносно 5 місяців 2011 р. на 5% - до 966,9 тис. тонн. Починаючи з червня і до кінця року виробництво труб порівняно з аналогічним періодом 2011 р. скорочується.

В Україні за 2011 р. виробництво сталевих труб виросло відносно 2010 р. на 26% - до 2,222 млн тонн.