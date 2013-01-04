Янукович пропонує розвивати внутрішній ринок металопродукції

Президент України Віктор Янукович вважає, що новим стимулом для металургії повинно стати збільшення споживання на внутрішньому ринку, повідомляє прес-служба Президента.

"Вітчизняна металургія критично залежить від експорту, тому будь-які кризові явища у світовій економіці роблять безпосередній вплив на ці підприємства" - цитує прес-реліз главу держави.

Президент при цьому нагадав, що за останній час парламентом були прийняті закони, які надають державну підтримку суднобудівної промисловості, збуту авіаційної техніки та створенню нових робочих місць у перспективних галузях реального сектора.

«Я також ухвалив рішення поновити Міністерство промислової політики. Упевнений, що цей крок сприятиме поліпшенню ситуації, у тому числі і в металургії. Всі ці заходи повинні допомогти нам подолати труднощі, які зараз переживає українська металургія, і забезпечити позитивні тенденції в 2013 році», - сказав В.Янукович.

У прес-службі президента зазначили, що реалізуючи доручення глави держави, уряд, Національний банк, профільні міністерства і відомства працюють над здешевленням фінансових ресурсів і доступністю кредитів.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.

У 2012 році метпідприємства України виробили 26,576 млн тонн готового прокату, що на 6% менше, ніж у 2011 році. Виробництво загального прокату скоротилося щодо попереднього року на 9% - до 28,95 млн тонн. Виробництво сталі за вказаний період знизилося на 7% - до 32,394 млн тонн. Виробництво чавуну в 2012 році зменшилося порівняно з 2011 роком на 1% - до 28,513 млн тонн.