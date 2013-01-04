Виробництво сталі в Україні зросте на 2% - прогноз

Виробництво сталі в Україні в 2013 році може зрости на 2% - до 33,3 млн тонн, при цьому виробництво коксу і труб залишиться на колишньому рівні або знизиться на 2%.

Про це в коментарі УНІАН повідомив експерт інвестиційно-фінансової компанії "Арт Капітал" Дмитро Ленда.

«У 2013 році можна очікувати зростання виробництва сталі на 2% - до 33,3 млн тонн у порівнянні з 2012 роком, а також збереження на колишньому рівні або невеликого зниження, на 2%, випуску коксу та труб. Очікуємо також збільшення випуску залізорудної сировини на 1-3% у порівнянні з 2012 роком», - сказав Д.Ленда.

До того ж він звернув увагу, що прогноз за даними, які отримано від об'єднання металургійних заводів "Металургпром", негативний для виробників сталі, труб, коксу і нейтральний для виробників залізорудної сировини.

«Зниження виробництва сталі в минулому році зумовлене погіршенням ситуації у світовій економіці. Також погані очікування щодо перспектив її розвитку призвели до зниження інвестиційної та виробничої активності у споживаючих сталь регіонах, що зумовило зниження попиту на українську сталь ", - пояснив Д.Ленда.

Він також зазначив, що зниження виробництва труб у 2012 році було обумовлено відсутністю замовлень на цю продукцію, зокрема на російському ринку. Виробництво коксу знизилося слідом за виробництвом сталі, а також через закриття трьох коксохімічних батарей на металургійному комбінаті "Азовсталь". Випуск залізорудної сировини зберігся на колишньому рівні, оскільки зниження споживання усередині країни було компенсовано зростанням поставок на експорт.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році метпідприємства виробили 26,576 млн тонн готового прокату, що на 6% менше, ніж у 2011 році. Виробництво загального прокату скоротилося щодо 2011 року на 9% - до 28,95 млн тонн, виробництво сталі - на 7%, до 32,394 млн тонн.

Виробництво чавуну в 2012 році зменшилося проти 2011 року на 1% - до 28,513 млн тонн. Виробництво метизів знизилося на 19% - до 211 тис. тонн.

Коксохімічні заводи України в 2012 році знизили виробництво продукції на 3,3% у порівнянні з 2011 роком - до 18,931 млн тонн.

Трубні заводи України в минулому році знизили виробництво на 9,4% у порівнянні з 2011 роком - до 2,014 млн тонн. До того ж гірничорудні підприємства збільшили випуск залізорудного концентрату на 0,9% - до 66,379 млн тонн. Випуск окатишів знизився на 0,2% - до 22,313 млн тонн.

Нагадаємо також, що Президент України Віктор Янукович назвав збільшення споживання на внутрішньому ринку новим стимулом для розвитку металургії - галузі, яка займає важливу частину в експорті України і формує значну частку валютної виручки.