ЗАЗ до 1 лютого зупинив виробництво автомобілів

Запорізький автомобілебудівний завод (ПАТ «ЗАЗ» м. Запоріжжя) до 1 лютого зупинив випуск автомобілів.

Як повідомили УНІАН на заводі, випуск припинено з 1 січня 2013 року.

Згідно з повідомленням, «з початку року ЗАЗ працює в черговому режимі: виробництво зупинено, на роботу виходять лише представники обслуговуючих підрозділів, а так само підрозділів, відповідальних за відвантаження раніше випущених автомобілів».

За словами співрозмовника агентства, у такому «черговому режимі» завод буде працювати до 1 лютого.

Серед основних причин зупинки виробництва на Запорізькому автомобілебудівному заводі його представники називають введення утилізаційного збору Росією, негативно позначилося на експортному потенціалі заводу і високі кредитні ставки в банках України, вкрай негативно позначаються на рівні попиту на внутрішньому ринку.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної служби статистики України, виробництво легкових автомобілів в Україні в січні-листопаді 2012 року в умовах відсутності держпідтримки і слабкого автокредитування скоротилася на 25,8% - до 66,6 тис. одиниць.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЗАЗ» - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить до корпорації «УкрАВТО».

ПАТ «ЗАЗ» у 2011 році збільшив чистий прибуток у 10,8 разів, порівняно з 2010 роком, до 107,663 млн грн.

У 2011 році ЗАЗ збільшив випуск автомобілів на 33,86% у порівнянні з 2010 р. - до 60 862 штук.

Експорт авто виробництва ПАТ «ЗАЗ» у 2011 році в порівнянні з 2010 р. збільшився більш ніж на 40% - з 21 717 до 30 590 автомобілів.

У квітні 2012 року голова правління ПАТ «ЗАЗ» Микола Євдокименко заявляв про те, що завод планує виробити в 2012 році 67 тис. автомобілів, що на 10% більше, ніж у 2011 році. У вересні він уточнив, що підприємство планує виробити близько 55 тис. автомобілів.