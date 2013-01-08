Мексика може посилити контроль імпорту української сталі

Мексиканська Асоціація виробників сталі Canacero закликала уряд своєї країни вжити захисних заходів для контролю над імпортом сталі з країн, що не входять до Північноамериканської угоди про вільну торгівлю (НАФТА), зокрема, з України і Китаю.

Про це повідомляє прес-реліз самої Асоціації, розміщений на американському спеціалізованому металургійному сайті.

"Імпорт сталі на мексиканський ринок весь час буде тільки збільшуватися, і переважно з таких країн, як Україна та Китай", - заявила Мексиканська Асоціація виробників сталі.

"Недобросовісна конкуренція може призвести до зниження внутрішнього виробництва, а також знизить інвестиції в мексиканську сталеливарну промисловість, серйозність цієї ситуації вимагає негайних дій з боку влади", - цитує прес-реліз генерального директора Canacero Сальвадора Кесада Салінаса.

Експерти Canacero відзначили, що за 11 місяців 2012 року імпорт готової сталевої продукції в Мексику з інших країн зріс порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 29% - до 5,5 млн тонн, а імпорт промислових сталевих товарів - на 30,4%, до 2 млн тонн.

Україна за 11 місяців 2012 року, за даними Державної митної служби, експортувала до Мексики металургійної продукції на суму 119,5 млн дол., що становить 60% усього українського експорту в цю країну, а загальний тоннаж продукції металургії становив 220,1 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році метпідприємства України виробили 26,576 млн тонн готового прокату, що на 6% менше, ніж у 2011 році. Виробництво загального прокату скоротилося щодо 2011 року на 9% - до 28,95 млн тонн, виробництво сталі - на 7%, до 32,394 млн тонн.