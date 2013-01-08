"Запоріжсталь" у 2013 році збільшить інвестиції в модернізацію у 2,5 раза

Одне з найбільших металургійних підприємств України - комбінат «Запоріжсталь», що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", у 2013 році планує інвестувати в модернізацію комбінату 830 млн грн, що в 2,5 раза більше, ніж у 2012 році.

Про це повідомила на запит агентства УНІАН прес-служба комбінату.

"Серед основних великомасштабних проектів заплановано: будівництво нової лінії солянокислотного травлення в цеху холодної прокатки № 1 - близько 750 млн грн, реконструкція газоочистки агломашин № 2 - 80 млн грн", - сказано в повідомленні прес-служби.

Водночас наголошується, що 90% всіх запланованих інвестицій на 2013 рік неодмінно матимуть екологічну спрямованість.

"На всі інвестиційні проекти ми обов'язково дивимося через призму екологічного ефекту, і комбінат наполегливо працює у цьому напрямку, впроваджуючи нові енергозберігаючі технології, реалізуючи заходи за всім спектром діяльності комбінату, включаючи захист повітряного і водного басейнів, роботу з промисловими відходами", - уточнила прес -служба.

Згідно з повідомленням, у 2012 році інвестиції в модернізацію та оновлення виробничих потужностей «Запоріжсталі» становили близько 320 млн грн, у тому числі найбільші: установка для вдування пиловугільного палива в доменні печі (ПВП і БСУ) - близько 114 млн грн, реконструкція агломашини № 1 з технологічною газоочисткою - близько 46 млн грн, відновлювальний ремонт доменної печі (ДП) № 4 - приблизно 26 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня 2012 року Metinvest B.V., материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь».

У результаті двох етапів угоди «Метінвест» разом з групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату «Запоріжсталь» (в тому числі у «Метінвесту» - 49,032%, у групи інвесторів - 1%), а також акцій, що раніше належали групі «Індустріал», у низці інших гірничо-металургійних підприємств .

«Запоріжсталь» виробляє чавун, сляби, різні види прокату. З низки найменувань продукції займає монопольне становище на національному ринку.

У 2012 році "Запоріжсталь" скоротила виробництво сталі на 0,7% порівняно з 2011 роком - до 3,785 млн тонн, відвантаження прокату скоротилося також на 0,7% - до 3,149 млн тонн. Виробництво чавуну у 2012 році виросло до попереднього року на 5,14% - до 3,194 млн тонн.