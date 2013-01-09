Алюмінієвий гігант Alcoa в 2012 році знизив чистий прибуток більш ніж утричі

Чистий прибуток американського алюмінієвого гіганта Alcoa Inc. за підсумками 2012 року складе 191 мільйон доларів, що більш ніж в три рази менше аналогічного показника 2011 року в 611 млн дол., повідомляє Прайм.

При цьому в четвертому кварталі 2012 року компанія отримала чистий прибуток у розмірі 242 млн дол. проти збитку в 191 млн дол. у четвертому кварталі 2011 року.

Прибуток на акцію Alcoa за 2012 склав 0,18 дол. проти 0,58 дол. до кінця 2011 року. За четвертий квартал прибуток склав 0,23 дол. на акцію проти збитку в 0,18 дол. до кінця жовтня-грудня попереднього року.

Квартальний показник перевершив очікування аналітиків, що припускали прибуток на акцію у розмірі 0,06 дол.

Виручка Alcoa за минулий рік скоротилася на 5,2% - до 23,7 млрд дол., а за четвертий квартал зменшилася на 2%, досягнувши приблизно 5,9 млрд дол.