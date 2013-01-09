«Запоріжсталь» у 2013 році планує зберегти обсяг виробництва на торішньому рівні

Одне з найбільших металургійних підприємств України - комбінат «Запоріжсталь», що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", у 2013 році планує зберегти обсяг виробництва металу на рівні минулого року, повідомив УНІАН гендиректор комбінату Ростислав Шурма.

"2012 рік ми завершили з високими виробничими і економічними показниками, і це враховуючи загальне скорочення металовиробництва як в нашій країні, так і по всій Європі. У 2013 році, з урахуванням негативного прогнозу ринків, ми плануємо зберегти такі ж обсяги виробництва", - йдеться в переданому агентству УНІАН прес-службою комбінату коментарі Р.Шурми.

Гендиректор заявив, що в 2013 році розвиток комбінату буде продовжено і, незважаючи на проблеми галузі, викликані світовою фінансовою кризою, як і раніше буде проводитися технічне переозброєння і модернізація обладнання.

«Подальший розвиток «Запоріжсталі» полягає в нарощуванні обсягів виробництва, в досягненні кращих позицій собівартості і в підвищенні якості продукції», - сказав Р.Шурма.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році «Запоріжсталь» скоротила виробництво сталі на 0,7% у порівнянні з 2011 роком - до 3,785 млн тонн, відвантаження прокату скоротилося також на 0,7% - до 3,149 млн тонн. Виробництво чавуну в 2012 році виросло до попереднього року на 5,14% - до 3,194 млн тонн.

У 2013 році комбінат планує інвестувати в модернізацію 830 млн грн, що в 2,5 рази більше, ніж у 2012 році.

30 липня 2012 Metinvest BV, материнська компанія однойменної міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи «Метінвест», викупила у бізнес-групи «Індустріал» контрольний пакет акцій комбінату «Запоріжсталь».

У результаті двох етапів угоди «Метінвест» разом із групою інвесторів став власником 50,0032% акцій комбінату «Запоріжсталь» (зокрема в «Метінвесту» - 49,032%, у групи інвесторів - 1%), а також акцій, які раніше належали групі «Індустріал», у низці інших гірничо-металургійних підприємств.