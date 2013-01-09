«АвтоКрАЗ» у 2012 році зменшив виробництво автомобілів на 16%

Компанія «АвтоКрАЗ» (Кременчук, Полтавська обл.) в 2012 році зменшила виробництва автомобілів на 16%, або на 172 автомобілі - до 899 одиниць.

Про це повідомляє прес-служба підприємства.

На підприємстві невиконання запланованих показників на 2012 рік пояснюють «другою хвилею фінансово-економічної кризи», а також введенням Російською Федерацією утилізаційного збору на імпортовані автомобілі.

Водночас збільшився випуск різноманітної продукції, що поставляється підприємством за кооперацією, зокрема, виробництво мелючих куль для гірничорудної промисловості виросло в 4 рази - до 46,6 млн грн. Водночас загальний обсяг виробництва запчастин та іншої продукції становив 87,2 млн грн, що на 4,5% менше за аналогічний показник 2011 року.

У 2012 році споживачам відвантажено автомобільної техніки КрАЗ на 18% менше, ніж у 2011 році.

Із загальної кількості відвантаженої техніки 66% становлять поставки до країн СНД, 11% - по Україні, 23% - інші країни світу. Найбільша кількість автомобілів - 548 одиниць - було поставлено до Російської Федерації. Більше половини відвантажених російському споживачеві автомобілів становлять шасі, чверть - тягачі, решта - лісовозна техніка.

Довідка УНІАН. ПАТ «АвтоКрАЗ» випускає 33 основні моделі і майже 260 модифікацій і комплектацій великотоннажної автотехніки.

ПАТ «АвтоКрАЗ» у 2011 році збільшило промвиробництво на 7%, виробивши 1071 одиниць автомобілів і складальних автокомплектів.