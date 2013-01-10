Польща скоротила виробництво авто майже на чверть

Варшава. Виробництво автомобілів у Польщі в 2012 році порівняно з попереднім роком скоротилося на 23% - до 635,8 тис. машин.

Про це свідчать дані компанії Samar, яка досліджує польський автомобільний ринок.

Падіння виробництва у грудні в річному виразі становило 33,3% - до 38,1 тис. штук.

За даними Samar, автовиробники, що працюють у Польщі, протягом чотирьох років поспіль скорочують виробництво (у 2008 році було поставлено історичний рекорд - виробництво майже 1 млн машин).

У 2011 році виробництво до попереднього року знизилося на 7%.

Як повідомляв УНІАН, поляки минулого року, порівняно з попереднім, скоротили купівлю нових автомобілів на 1,5% - до 270 тис. штук.

Довідка УНІАН. Більшість вироблених у Польщі автомобілів поставляються на ринок країн Європейського союзу, до якого поляки приєдналися в 2004 році. У країні виробляють автомобілі Fiat, Opel і Volkswagen.

Належна українському бізнесмену Таріелу Васадзе варшавська Fabryka Samochodów osobowych, яка в 2008 році виробила 150 тис. машин, у лютому 2011 року закрила виробництво.