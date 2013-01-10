"Богдан" за підсумками 2012 знизив виробництво на 36%

Корпорація "Богдан", один з найбільших українських виробників автомобілів, за підсумками 2012 знизила обсяги виробництва автомобілів усіх видів на 36,2% у порівнянні з 2011 роком до 13 455 одиниць, повідомив УНІАН прес-секретар корпорації Сергій Красуля.

За його словами, виробництво легкових автомобілів за відсутності державної підтримки вітчизняних автовиробників і скорочення зарубіжних ринків збуту, зокрема через введення Росією утилізаційного збору, у минулому році впало на 40,5% до 12 034 одиниць.

Виробництво комерційних автомобілів при цьому в 2012 році виросло до попереднього року на 34,8% до 876 одиниць, а автобусів і тролейбусів у 2,7 рази до 545 одиниць.

Зростання виробництва автобусів і тролейбусів обумовлено реалізацією замовлення на поставку тролейбусів Києву (202 од.) за кошти ЄБРР у рамках виграного корпорацією тендеру.

У грудні, порівняно з листопадом 2012 року виробництво комерційних автомобілів знизилося більш ніж удвічі - до 35 одиниць.

Довідка УНІАН. Корпорація "Богдан" створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. На першому етапі корпорацію контролював Петро Порошенко, але з кінця 2008 року контроль перейшов до рук менеджменту «Богдана» і групи українських банків. Сьогодні корпорація має два сучасні заводи: з виробництва легкових автомобілів у Черкасах потужністю 120-150 тис. автомобілів (випускає автомобілі Lada і Hyundai, а також автомобілі під власним брендом), а також автобусів і тролейбусів у Луцьку потужністю 6 тис. штук.