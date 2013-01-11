Метпідприємства оприлюднили звітність за 2012 рік

«Азовсталь» за 2012 р. скоротив виробництво металопрокату на 22% - до 3,822 млн тонн

Металургійний комбінат «Азовсталь», за оперативними даними, за 2012 виробив 4,168 млн тонн загального металопрокату, що на 22% менше, ніж за 2011 рік.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з повідомленням, за звітний період підприємство виробило 4,593 млн тонн сталі, що на 17,7% менше показника за 2011 рік. Виробництво чавуну скоротилося на 17,2% - до 4,026 млн тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь» - сучасне високотехнологічне підприємство, що виробляє широкий спектр металопродукції: сляби, сортовий і фасонний прокат, рейки залізничні, рейкові скріплення, квадратну заготовку, товстий лист, продукцію з металургійних шлаків.

Виробничі потужності комбінату дозволяють виробляти на рік понад 5,5 млн тонн чавуну, понад 6,4 млн тонн сталі, зокрема 4,4 млн тонн конвертерної, понад 4,4 млн тонн прокату. Проектні потужності з виробництва рейкових скріплень становлять 285 тис. тонн на рік, помольних куль - 170 тис. тонн на рік.

Підприємство входить до складу групи «Метінвест».

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Виробничі потужності підприємств «Метінвесту» дозволяють не тільки повністю задовольняти власні потреби в сировині, рідкій сталі і напівфабрикатах, але й забезпечувати значну частину українських і європейських підприємств, а також металургію Азії.

Основними акціонерами групи «Метінвест» є група СКМ (71,25%) і група компаній СМАРТ (23,75%).

«Азовсталь» за 2011 рік виробила 5,335 млн тонн прокату, що на 0,9% більше, ніж за 2010 р.

За підсумками 2011 р. «Азовсталь» збільшила проти 2010 р. чистий збиток більш ніж у 2,5 рази - до 507,5 млн грн.

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«АрселорМіттал Кривий Ріг» у 2012 р. збільшив виробництво прокату на 10,2% - до 5,44 млн тонн

За оперативними даними, найбільший виробник сталевого прокату в Україні «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР) за підсумками 2012 виробив 5,44 млн тонн металопрокату, що на 10,2% більше, ніж за 2011 рік.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

За інформацією джерела, виплавка сталі на АМКР за 2012 становила 6,43 млн тонн, що на 12,7% більше, ніж за 2011 рік. Виплавка чавуну зросла на 14,6% і становила 5,61млн тонн.

Довідка УНІАН. ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником сталевого прокату в Україні, спеціалізується на виробництві довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

Виробничі потужності підприємства, що має повний виробничий цикл, розраховані на щорічний випуск понад 6 млн тонн прокату, близько 7 млн ​​тонн сталі і понад 6,7 млн ​​тонн чавуну.

Основними ринками збуту металопродукції підприємства є регіони Близького Сходу, Африки та Європи.

За підсумками 2011 року ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» виробило 4 млн 937 тис. тонн металопрокату, що на 8,6% менше, ніж за 2010 рік. Виплавка сталі становила 5 млн 702 тис. тонн, що на 7% менше, ніж за 2010 рік. Виплавка чавуну на меткомбінаті в 2011 році скоротилася на 8% і становила 4 млн 893 тис. тонн.

Чистий прибуток ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за підсумками 2011 року збільшився проти 2010 року на 77% - до 2,1 млрд грн.

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«АрселорМіттал Кривий Ріг» за 2012 р. збільшив виробництво залізорудного концентрату на 2,5% - до 9,79 млн тонн

Гірничорудний підрозділ найбільшого виробника сталевого прокату в Україні «АрселорМіттал Кривий Ріг», за оперативними даними, за 2012 виробив 9,79 млн тонн залізорудного концентрату, що на 2,5% більше, ніж за підсумками 2011 року.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з повідомленням, виробництво залізної руди на підприємстві за звітний період скоротилося щодо 2011 року на 27,6% - до 769 тис. тонн.

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ММК ім. Ілліча в 2012 р. скоротив виробництво прокату на 17% - до 4,329 млн тонн

Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча (ММК ім. Ілліча), за оперативними даними, за 2012 виробив 4,329 млн тонн загального металопрокату, що на 17% менше, ніж за 2011 рік.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з повідомленням, у 2012 році комбінат виплавив 5,15 млн тонн сталі, що на 16% менше показника за 2011 рік.

За звітний період ММК ім. Ілліча виробив 4,517 млн тонн чавуну - на 12,8% менше в порівнянні з 2011 роком.

Довідка УНІАН. ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» входить до Металургійного дивізіону групи "Метінвест".

Комбінат повного металургійного циклу виробляє плоский прокат і труби із вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити та товсті листи, призначені для виготовлення магістральних труб, морських суден, посудин, що працюють під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій.

ММК ім. Ілліча за 2011 р. наростили виробництво прокату на 6,6% - до 5,206 млн тонн.

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Єнакіївський метзавод у 2012 році наростив виробництво прокату на 4,3% - до 2,67 млн ​​тонн

«Єнакіївський металургійний завод» у 2012 році наростив виробництво прокату на 4,3% проти 2011 року - до 2,67 млн ​​тонн.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

За даними джерела, підприємство виплавило 2,73 млн тонн сталі, що на 2,3% більше, ніж за результатами 2011 року.

За звітний період Єнакіївський метзавод виробив 2,465 млн тонн чавуну, що на 5,2% більше показника за 2011 рік.

Довідка УНІАН. ПАТ «ЄМЗ» є одним зі світових лідерів з виробництва товарної заготовки. До групи входять ПАТ «Єнакіївський металургійний завод» і українсько-швейцарське спільне підприємство ТОВ «Метален», які здійснюють господарську діяльність на одному виробничому майданчику і мають єдиний виробничий цикл. Компанія виробляє катану і литу заготовку, стержневий прокат, а також різні сортові профілі (балки, швелери, куточки тощо). «ЄМЗ» входить до Металургійного дивізіону групи «Метінвест». Єнакіївський металургійний завод за 2011 р. наростив щодо 2010 р. виробництво прокату на 6,4% - до 2,548 млн тонн.

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Алчевський меткомбінат за 2012 р. скоротив виробництво прокату на 4,6% - до 3,47 млн ​​тонн

Алчевський металургійний комбінат, за оперативними даними, за 2012 скоротив виробництво металопрокату на 4,6% у порівнянні з 2011 роком - до 3,47 млн ​​тонн.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

За інформацією джерела в міністерстві, у 2012 році комбінат виплавив 3,87 млн тонн сталі, що на 2,5% більше, ніж за результатами 2011 року.

За звітний період Алчевський меткомбінат виробив 3,52 млн тонн чавуну, що на 3,4% більше показника за 2011 рік.

Довідка УНІАН. ПАТ «Алчевський металургійний комбінат» (Алчевський меткомбінат, Луганська обл.) займає на українському ринку монопольне становище з виробництва товстого неіржавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.

Комбінат входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 року ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.

Алчевський меткомбінат за 2011 рік наростив виробництво основних видів продукції на 19,3-36%.

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Метзавод ім. Петровського за 2012 скоротив виробництво прокату на 4% - до 707 тис. тонн

Підприємство повного металургійного циклу «Євразія-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», за оперативними даними, за 2012 виробив 707 тис. тонн металопрокату, що на 4% менше, ніж за 2011 рік.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

За даними джерела в міністерстві, за 2012 завод виплавив 821 тис. тонн сталі, що на 4,6% менше, ніж за 2011 рік.

За звітний період на метзаводі вироблено 857 тис. тонн чавуну, що на 0,6% менше показника за 2011 рік.

Довідка УНІАН. ПАТ «Євраз-Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського» - підприємство повного металургійного циклу, спеціалізується на виробництві чавуну, сталі і прокату. З грудня 2007 року завод належить російській компанії «Євраз Груп».

За 2011 рік метзавод ім. Петровського скоротив виробництво прокату проти 2010 року на 5,2% - до 745 тис. тонн.

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Дніпровський меткомбінат у 2012 році збільшив виробництво прокату на 4,3% - до 3,16 млн тонн

«Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (ДМКД) за 2012 виробив 3,16 млн тонн прокату, що на 4,3% більше, ніж за 2011 рік.

Про це УНІАН повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

За даними джерела, комбінат виплавив 3,14 млн тонн сталі, що на 2% менше, ніж за результатами 2011 року.

За звітний період завод виробив 3,015 млн тонн чавуну, що на 2,4% менше показника за 2011 рік.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпровський металургійний комбінат ім. Дзержинського» (Дніпродзержинськ, Дніпропетровська область) спеціалізується на виробництві чавуну, прокату і займає монопольне становище на ринку широкосмугової універсальної сталі і профілів. Комбінат є постачальником катаної осьової профільної заготівки для залізничного транспорту. Свою продукцію підприємство поставляє до Німеччини, Італії, Бельгії, Китаю, країн СНД і Близького Сходу.

ДМКД входить до складу корпорації ІСД. У грудні 2009 р. ІСД продала 50% плюс дві акції своїх металургійних активів групі російських інвесторів.

Дніпровський меткомбінат за 2011 р. наростити виробництво прокату на 19,3% - до 3,030 млн тонн.

За даними комбінату, за 2011 р. чистий дохід ДМКД виріс проти 2010 р. на 44,6% - до 15 млрд 543,1 млн грн, чистий збиток - на 46,3% - до 1 млрд 790 млн грн. Непокритий збиток підприємства, за даними на кінець 2011 р., становив 3 млрд 293,4 млн грн.

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ПівнГЗК за 2012 р. збільшив виробництво залізорудного концентрату на 0,9% - до 14,558 млн тонн

Одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» (ПівнГЗК, Кривий Ріг), за оперативними даними, за 2012 збільшив виробництво залізорудного концентрату на 0,9% щодо 2011 року - до 14,558 млн тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з наданою інформацією, за вказаний період ПівнГЗК виробив 9,957 млн тонн окатишів, що на 3,6% менше, ніж за 2011 рік.

Довідка УНІАН. ПАТ «Північний гірничо-збагачувальний комбінат» - одне з найбільших гірничодобувних підприємств Європи із завершеним циклом підготовки сировини для металургійної промисловості: залізорудного концентрату і окатишів. Річна виробнича потужність комбінату становить понад 13,3 млн тонн залізорудного концентрату і понад 11 млн тонн окатишів.

ПівнГЗК входить до Гірничорудного дивізіону групи "Метінвест".

ПівнГЗК за 2011 р. наростив виробництво залізорудного концентрату на 1,4% порівняно з 2001 р. - до 14,424 млн тонн, окатишів - на 4,3%, до 10,331 млн тонн.

Згідно фінансової звітності ПівнГЗКу, його чистий прибуток за 2011 рік становив 6,249 млрд грн.

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Полтавський ГЗК в 2012 році збільшив виробництво залізорудного концентрату на 3% - до 11,83 млн тонн

«Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Комсомольськ Полтавської області) за підсумками 2012 виробив 11,83 млн тонн залізорудного концентрату, що на 3% більше, ніж за 2011 рік.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі.

Водночас за звітний період на комбінаті було вироблено 9,69 млн тонн окатишів, що на 1,2% менше, ніж за підсумками 2011 р.

Довідка УНІАН. ВАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Комсомольськ Полтавської області) - найбільший експортер залізорудних окатишів серед ГЗК країн СНД.

97,31% акцій Полтавського ГЗК належить фірмі Ferrexpo AG (Швейцарія).

Ferrxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG. Компанія зареєстрована на Лондонській фондовій біржі в червні 2007 року під тікером FXPO.

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ЦГЗК за 2012 наростив виробництво залізорудного концентрату на 3,3% - до 6,39 млн тонн

Центральний гірничо-збагачувальний комбінат (ЦГЗК, Кривий Ріг), єдине підприємство в Україні, яке одночасно використовує відкритий і підземний способи видобування руди, а також переробляє відходи збагачення, за оперативними даними, за 2012 наростив виробництво залізорудного концентрату на 3,3% у порівнянні з 2011 роком - до 6,39 млн тонн.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Згідно з наданою інформацією, виробництво окатишів за вказаний період становило 2,313 млн тонн, що на 4,5% більше, ніж у 2011 р.

Довідка УНІАН. ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» - єдине підприємство в Україні, яке одночасно використовує відкритий і підземний способи видобування руди, а також переробляє відходи збагачення. Підприємство спеціалізується на видобуванні, переробці та виробництві сировини для металургійної промисловості - окатишів і залізорудного концентрату.

Річна виробнича потужність комбінату становить понад 5,9 млн тонн залізорудного концентрату і понад 2,2 млн тонн окатишів.

ЦГЗК входить до Гірничорудного дивізіону групи "Метінвест".

ЦГЗК за 2011 р. наростив виробництво залізорудного концентрату на 1,8% - до 6,184 млн тонн. Виробництво окатишів становило 2,213 млн тонн, що на 3 тис. тонн більше, ніж у 2010 р.

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Інгулецький ГЗК у 2012 році скоротив виробництво залізорудного концентрату на 3,7% - до 13,58 млн тонн

«Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» (ІнГЗК, Кривий Ріг) в 2012 р. виробив 13,58 млн тонн залізорудного концентрату, що на 3,7% менше, ніж за 2011 рік.

Про це УНІАН повідомило джерело в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

Довідка УНІАН. ПАТ «Інгулецький ГЗК» спеціалізується на видобуванні і переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, розташованого в південній частині Криворізького залізорудного басейну, виробляючи два види залізорудного концентрату із вмістом заліза 63,7% і 67,5%.

Виробнича потужність підприємства - 14 млн тонн залізорудного концентрату на рік. ІнГЗК використовує передові технології флотаційного збагачення, які на сьогодні в Україні є унікальними.

ІнГЗК входить до гірничорудного дивізіону Групи "Метінвест".

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Основними акціонерами "Метінвест" є Група СКМ (71,25%) і Смарт-Холдинг (23,75%) спільно керуючі Компанією.

ТОВ «Метінвест Холдинг» - керуюча компанія Групи «Метінвест».

ІнГЗК за 2011р. скоротив проти 2010 р. виробництво залізорудного концентрату на 1,9% - до 14,118 млн тонн.

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Запорізький завод феросплавів у 2012 році скоротив виробництво на 5,4% - до 198,9 тис. тонн

Великий український виробник феросплавів - Запорізький завод феросплавів у 2012 році скоротив сумарний випуск феросплавної продукції до попереднього року на 5,4% - до 198,9 тис. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Українській асоціації виробників феросплавів (УкрФА).

У повідомленні сказано, що завод, зокрема, скоротив у минулому році виробництво силікомарганцю на 4,9% - до 129,9 тис. тонн, випуск феромарганцю зріс на 0,7% - до 54,3 тис. тонн, а марганцю металевого виріс на 4,3% - до 14,7 тис. тонн.

Водночас підприємство в 2012 році відмовилося від виробництва феросиліцію.

Як повідомляв раніше УНІАН, з 1 грудня 2012 року Запорізький завод феросплавів був змушений зупинити виробництво через відмову ради «Енергоринку» надати підприємству економічно обгрунтовані тарифи на електроенергію і попередив, що у 2013 році підприємству знадобиться 300 млн грн на відновлення виробництва.

Довідка УНІАН. «Запорізький завод феросплавів» - один з найбільших в Європі виробників феросплавів. Єдиний в СНД комбінат, що виплавляє широкий сортамент марганцевих і кременистих феросплавів, металевий марганець. Входить до Української асоціації виробників феросплавів. Частка внутрішнього ринку в поставках ЗЗФ становить 30-35%. Продукція експортується до країн СНД, ЄС, Азії, Африки.

За даними фінансової звітності, 2011 рік ЗЗФ завершив з чистим збитком в обсязі 759 млн грн проти 105 млн грн прибутку за підсумками 2010 року.

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Стаханівський завод феросплавів у 2012 році скоротив виробництво на 19% - до 168,8 тис. тонн

Великий український виробник феросплавів - Стаханівський завод феросплавів у 2012 році скоротив сумарне виробництво продукції на 19% - до 168,8 тис. тонн, йдеться у повідомленні Української асоціації виробників феросплавів.

У минулому році підприємство, зокрема, скоротило до рівня 2011 року виробництво феросиліцію на 17,8% - до 119,4 тис. тонн, а випуск силікомарганцю впав на 21,5% - до 49,4 тис. тонн.

Як повідомляв раніше УНІАН, на початку грудня 2012 року керівництво Запорізького і Стаханівського феросплавних заводів звинуватило раду державного підприємства «Енергоринок» у зриві виконання постанов уряду про встановлення економічно обгрунтованих тарифів на електроенергію.

30 серпня 2012 року Президент України Віктор Янукович дав письмове доручення Кабміну, в якому зажадав до 1 жовтня вжити заходів із «розробки та впровадження справедливих тарифів для великих електрометалургійних підприємств».

У відповідь 1 жовтня уряд прийняв постанову № 912, якою зобов'язав ДП «Енергоринок» у період з 1 жовтня 2012 року по 1 березня 2013 року продавати Запорізькому і Стаханівському феросплавним заводам електроенергію за економічно обгрунтованими тарифами, проте «Енергоринок» зірвав виконання урядових постанов. З 1 грудня 2012 року виробництво на цих двох підприємствах було зупинено.

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Нікопольський завод феросплавів у 2012 році скоротив виробництво на 14,6% до 657,8 тис. тонн

Найбільший український виробник феросплавів Нікопольський завод феросплавів (НЗФ) у 2012 році скоротив до 2011 року сумарний випуск продукції на 14,6% до 657,8 тис. тонн, повідомила Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА).

Зокрема, у минулому році завод знизив виробництво силікомарганцю на 13,8% до 554,8 тис. тонн, а виробництво феромарганцю впало на 18,6% до 103 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Основною продукцією НЗФ є марганцеві феросплави - силікомарганець і феромарганець.

«Нікопольський завод феросплавів» у 2011 році скоротив порівняно з 2010 роком виробництво феросплавів на 15,8% до 770,5 тис. тонн.

Чистий збиток підприємства в 2011 році виріс на 87% - до 2,8 млрд грн.