Виробництво марганцевого концентрату в Україні у 2012 році зросло на 6,9%

Українські підприємства в 2012 році збільшили виробництво марганцевого концентрату порівняно з 2011 роком на 6,9% - до 1,039 млн тонн, повідомила Українська асоціація виробників феросплавів (УкрФА).

У повідомленні сказано, що Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат у минулому році збільшив випуск марганцевого концентрату до попереднього року на 53,9% - до 342,8 тис. тонн, а показник випуску агломерату цим підприємством впав на 60% - до 151,1 тис. тонн.

Водночас Марганецький ГЗК в 2012 році скоротив виробництво марганцевого концентрату на 7% - до 696,1 тис. тонн.

Довідка УНІАН. Орджонікідзевський гірничо-збагачувальний комбінат - найбільший в Україні виробник марганцевої руди, що здійснює розробку марганцю відкритим способом, виробляє 70% марганцевої руди в Україні.

Марганецький ГЗК - єдине в Україні та СНД підприємство із видобутку марганцю підземним способом. Видобуток руди здійснюється підземним і відкритим способами (у співвідношенні 80% і 20% відповідно).

Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки. У 2011 році в Україні обсяги виробництва загального металопрокату зросли порівняно з 2010 р. на 3% - до 31,677 млн тонн, сталі - на 6% - до 34,689 млн тонн, чавуну - на 6%, до 28,867 млн тонн.