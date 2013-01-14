Відновив роботу Кременчуцький сталеливарний завод - відбувається розпалювання печей

Кременчуцький сталеливарний завод (Кременчук, Полтавська обл.) у понеділок, 14 січня, відновив роботу після зупинки перед Новим роком.

Про це повідомила прес-служба підприємства.

За її даними, зараз на підприємстві йде розпалювання печей.

Також на підприємстві повідомили, що російська федеральна установа "Реєстр сертифікації на федеральному залізничному транспорті" поки що не поновила дію сертифікатів відповідності на рами бічні візків вантажних вагонів та рами бічні.

Нагадаємо, раніше у зв'язку з цим підприємство також припиняло роботу з 11 до 15 грудня.

Довідка УНІАН. ПАТ "Кременчуцький сталеливарний завод" є провідним підприємством сучасного ливарного виробництва України з виготовлення сталевого литва для вантажних вагонів і великовантажних автомобілів. Завод також виробляє широкий асортимент сталевого й чавунного литва різних конфігурацій за кресленнями замовників.

2011 рік завод закінчив зі збитком 21,465 млн грн, тоді як в 2010 році підприємство отримало чистий прибуток у розмірі 21,367 млн грн.