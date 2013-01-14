Авторинок України в 2012 році зріс, але виробництво вітчизняних автомобілів знизилося

Автомобільний ринок України, включаючи обсяг реєстрацій операцій з легковими і комерційними автомобілями, у 2012 році порівняно з 2011 роком збільшився на 22%, до 363,2 тис. одиниць, йдеться в повідомленні асоціації автовиробників України «Укравтопром».

За даними Асоціації, продаж легкових автомобілів збільшився за минулий рік на 14%, до 243,1 тис. одиниць.

Обсяг первинних реєстрацій операцій з комерційними автомобілями збільшився на 41%, до 114,1 тис. одиниць, а автобусів – на 28%, до 6,01 тис. одиниць.

"З таким результатом комерційний сектор автомобільного ринку України перевищив докризовий – піковий показник 2008 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають в Асоціації, маркою легкових автомобілів, що найбільше продається, на первинному ринку нового автотранспорту в 2012 році стала корейська марка Hyundai, яка закінчила рік з 5% показником зростання, - 22,9 тис. одиниць.

Первинні реєстрації нових моделей ВАЗ в Україні знизилися на 30%, до 19,7 тис. одиниць, у KІА збільшився на 73%, до 16,1 тис. одиниць, у Volkswagen становив 15,8 тис. одиниць, а у вітчизняного ЗАЗу – понад 18,1 тис. одиниць.

Як повідомляється, щодо продажів нових комерційних автомобілів провідними марками стали ГАЗ – 3,1 тис. одиниць, FIAT – 3,1 тис., Volkswagen – 3,03 тис., Renault – 2,2 тис., а у FORD до 1,4 тис.

На ринку автобусів переконливо лідирує вітчизняний бренд ЛАЗ – 1,2 тис. одиниць, російський ПАЗ – 541 автобус, запорізький I-VAN з річним показником 517 одиниць, російський ГАЗ - 494 одиниць, а також українська марка «Рута» - 323 автобуси.

Асоціація "Укравтопром" зазначає, що у 2012 році частка автомобілів і автобусів, виготовлених вітчизняними підприємствами, на первинному ринку нового автотранспорту становила 20%, що на 8% менше від результату попереднього року.

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Виробництво вітчизняних автомобілів у 2012 році скоротилося на 27% - до 76 тис. штук

Виробництво автомобілів в Україні в 2012 році скоротилося на 27% порівняно з 2011 роком і становило 76 281 штук.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі асоціації «Укравтопром».

Згідно з повідомленням, найзначніше скоротилося виробництво легкових автомобілів - на 28,6%, до 69 687 штук. Виробництво комерційних автомобілів скоротилося на 2,9% - до 3235 штук, автобусів - на 10,1%, до 3359 штук.

В "Укравтопрому" також відзначили, що в грудні 2012 року в Україні було вироблено 3491 автотранспортний засіб, що на 38,8% менше, ніж у листопаді 2012 року, і на 58,3% менше, ніж у грудні 2011 року.

До того ж виробництво легкових автомобілів становило 3065 одиниць (60,5% до грудня 2011 року), автобусів - 145 одиниць (58,2% до грудня 2011 року). Водночас виробництво комерційних автомобілів становило 281 одиницю, що на 29,5% більше, ніж у листопаді 2012 року, і на 12% більше, ніж у грудні 2011 року.