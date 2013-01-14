"Єврокар" у 2012 році збільшив виробництво легкових автомобілів на 25%

Великий український виробник автомобілів компанія «Єврокар» у 2012 році збільшила виробництво легкових автомобілів у порівнянні з 2011 роком на 24,9% до 14 556 одиниць, повідомила УНІАН представник компанії.

Виробництво «легковиків» підприємством у грудні скоротилося до 1140 одиниць, що на 13,3% менше обсягу виробництва місяцем раніше і на 16,1% менше показника грудня 2011 року.

У загальному обсязі виробництва минулого року найбільшу частку займали моделі Octavia A5 - 8662 автомобілів і Fabia A05 - 3450 одиниць.

Довідка УНІАН. "Єврокар" входить до групи компаній "Атолл Холдинг" (Київ). До кризи компанія виробляла автомобілі моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, але в поточному році зосередилася на випуску виключно автомобілів Skoda.

У 2011 році темпи зростання виробництва легкових автомобілів цим підприємством до попереднього року становили 56%.

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