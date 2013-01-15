"Дніпроспецсталь" в 2012 році значно скоротила виробництво сталі та прокату

Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. Н. Кузьміна (м. Запоріжжя) в 2012 році істотно скоротив виробництво сталі і прокату порівняно з попереднім роком. Хоча в 2011 році підприємство збільшило виробництво основних видів продукції: сталі на 9,5%, прокату - на 11% в порівнянні з 2010 роком.

Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» у 2012 році скоротив виробництво сталі до рівня 2011 року на 22,5% до 329,4 тис. тонн, повідомила прес-служба заводу.

Виробництво прокату заводом в минулому році знизилося на 21,8% до 218,73 тис. тонн.

Прес-служба також зазначила, що в грудні 2012 року виробництво сталі скоротилося до попереднього місяця на 2,3% до 22,83 тис. тонн, водночас виробництво прокату зросло на 2,7% до 14,6 тис. тонн.

Загальна вартість виробленої в грудні 2012 року товарної продукції зросла порівняно з листопадом на 5% до 285,2 млн грн.

Довідка УНІАН. «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А. М. Кузьміна» виробляє продукцію з нержавіючих, інструментальних, швидкорізальних (у тому числі виготовлених методом порошкової металургії), підшипникових, конструкційних легованих і вуглецевих сталей. Реалізує продукцію до 60 країн світу.