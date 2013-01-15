ПГЗК отримав дозвіл на постачання продукції до ЄС

Південний гірничо-збагачувальний комбінат (ПГЗК) отримав офіційний дозвіл Європейського хімічного агентства на безперешкодну поставку продукції до країн Європейського Союзу, приєднавшись до регламенту законодавства REACH.

Про це повідомила прес-служба комбінату.

"Приєднання до регламенту REACH - важливе досягнення для нашого підприємства, оскільки ми прагнемо утвердитися на європейському ринку залізорудної сировини", - зазначив голова правління компанії «ПГЗК» Михайло Короленко.

Згідно з повідомленням, дозвіл Європейського хімічного агентства дозволить безперешкодно експортувати продукцію ПГЗК на територію країн Європейського Союзу.

Єдиним представником ПГЗК обрано фінську компанію «REACHLaw Ltd», яка займалася складанням досьє підприємства для подання його на реєстрацію до Європейського хімічного агентства.

Законодавство REACH діє в Європі з 2007 року. Воно спрямоване на облік всіх хімічних елементів, які поставляються до країн ЄС у вигляді продукції, крім сировинних матеріалів, які мають природне походження.

Реєстрацію підприємств за регламентом REACH здійснює Європейське хімічне агентство (ECHA).

Довідка УНІАН. «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область) є одним з основних виробників залізорудної сировини - концентрату та агломерату - в Україні.

У 2012 році ВАТ «Південний гірничо-збагачувальний комбінат» виробило 10,386 млн тонн концентрату, що на 2,3% перевищило показник 2011 року.