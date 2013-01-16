В Україні продажі нових авто у 2012 році вперше за останні 3 роки скоротилися - ВААІД

Продажі нових автомобілів в Україні у 2012 році знизилися вперше за останні три роки - на 1,5%, до 217,403 тис. одиниць, йдеться у повідомленні Всеукраїнської асоціації автоімпортерів і дилерів (ВААІД).

"Жодних передумов до зростання авторинку і збільшення продажів автомобілів в Україні не було і немає. Насправді, за підсумками 2012 року продажі нових автомобілів в Україні вперше за останні три роки скоротилися. У 2012 році цей показник знизився майже на 1,5%, до 217 403 одиниць", - цитує прес-реліз гендиректора ВААІД Олега Назаренка.

Падіння авторинку, зазначає Асоціація, обумовлене стагнацією економіки України, спадом промисловості, падінням автокредитування, низькою ліквідністю гривні та девальваційними очікуваннями.

"Навіть у 1 півріччі нинішнього року передумов до зростання авторинку немає, і його падіння триватиме. Більш того, якщо здійсняться «реваншистські» плани підвищення податків на автоімпорт і подорожчання автомобілів: введення утилізаційного збору, спецмита на автоімпорт, збільшення ввізного мита з 10% до 25% тощоі, авторинок України і продажі автомобілів в Україні можуть впасти на 65-70%", - сказав О.Назаренко.

Як повідомили раніше УНІАН у прес-службі асоціації «УкрАвтоПром» автомобільний ринок України, включаючи обсяг реєстрацій угод з легковими та комерційними автомобілями, в 2012 році порівняно з 2011 роком виріс на 22% - до 363,2 тис. одиниць. За даними «УкрАвтоПрому», виробництво автомобілів в Україні в 2012 році скоротилося на 27% порівняно з 2011 роком до 76 281 штук. Водночас виробництво легкових автомобілів впало в минулому році на 28,6%, до 69 687 штук.