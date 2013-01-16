Україна за 2012 скоротила виручку від експорту чорних металів на 17% - до 15,3 млрд дол.

Україна за 2012 роки скоротила виручку від експорту чорних металів порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 17% - до 15,344 млрд дол., повідомляє Державна митна служба України.

Як сказано в повідомленні, імпорт чорних металів у грошовому еквіваленті торік скоротився на 17,2% - до 2,299 млрд дол.

Експорт міді впав за цей період на 22,8% - до 196,352 млн. дол., алюмінію - скоротився на 21,6% - до 144,684 млн. дол., свинцю - зріс на 11% - до 17,048 млн. дол., нікелю - впав на 23,8% - до 14,475 млн. дол., а експорт цинку зріс на 17% - до 12,909 млн. дол.

Імпорт алюмінію зріс за 2012 роки на 0,07% - до 490,674 млн. дол., нікелю - скоротився на 13,3% - до 215,840 млн. дол., міді - впав на 22% - до 171,249 млн. дол., свинцю - скоротився 24,2% - до 56,858 млн. дол., цинку - впав на 3,4% - до 50,672 млн. дол., а імпорт олова скоротився на 29,5%.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році українські металургійні підприємства виробили 26,576 млн. тонн готового прокату, що на 6% менше, ніж у 2011 році. Виробництво загального прокату скоротилося проти 2011 року на 9% – до 28,95 млн. тонн, виробництво сталі – на 7%, до 32,394 млн. тонн.

Виробництво чавуну в 2012 році зменшилося проти 2011 року на 1% – до 28,513 млн. тонн. Виробництво метизів знизилося на 19% – до 211 тис. тонн.

Трубні заводи України торік знизили виробництво на 9,4% порівняно з 2011 роком – до 2,014 млн. тонн. При цьому гірничорудні підприємства збільшили випуск залізорудного концентрату на 0,9% – до 66,379 млн. тонн. Випуск окатишів знизився на 0,2% – до 22,313 млн. тонн.