В Україні за 2012 роздрібний товарообіг підприємств зріс на 13,7% - до 404,86 млрд грн

Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України в 2012 році (у порівняльних цінах) зріс на 13,7% проти 2011 року і становив 404,86 млрд грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

При цьому найбільше зростання відзначене в АР Крим – на 24,5% – до 16,93 млрд грн, у Луганській області - на 23,5% - до 14,19 млрд грн, у Донецькій області - на 17,7% - до 37,75 млрд грн, у Запорізькій області – на 19,6% – до 16,26 млрд грн.

Довідка УНІАН. Обсяг роздрібного товарообігу підприємств України в 2011 році (у січні-грудні 2011 р., у порівняльних цінах) зріс на 13,7% проти 2010 року (до січня-грудня 2010 р.) і становив 346,5 млрд грн.