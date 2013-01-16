Метпідприємства України в 2012 році скоротили споживання газу на 25% - до 3,886 млрд куб. м

У 2012 році металургійні підприємства України скоротили споживання природного газу на 24,9%, або на 1,287 млрд куб. м відносно 2011 року - до 3,886 млрд куб. м, повідомили УНІАН в об'єднанні "Металургпром".

За даними «Металургпрому», середньодобове споживання природного газу за 2012 рік становило 10,6 млн куб. м проти 14,2 млн куб. м за 2011 р.

У грудні 2012 року металургійні підприємства України спожили 332 млн куб. м газу, що на 18,1% (на 51 млн куб м) більше, ніж у листопаді.

При цьому, середньодобове споживання природного газу у грудні становило 10,7 млн куб. м проти 9,4 млн куб. м у листопаді.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році метпідприємства України спожили 5,173 млрд куб. м природного газу, що відповідає рівню 2010 року.