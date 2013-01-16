Україна в 2012 році знизила сумарну виручку від експорту плаского прокату на чверть

Україна в 2012 році скоротила сумарну виручку від експорту плаского прокату, порівняно з аналогічним періодом 2011 року, на 24,3% - до 4,050 млрд дол., повідомляє Державна митна служба України.

Як сказано в повідомленні, сумарний імпорт плаского прокату в 2012 році порівняно з аналогічним періодом 2011 року знизився на 4,73% - до 1,055 млрд дол.

До того ж у натуральному виразі сумарний експорт плаского прокату скоротився на 12,27% - до 6,579 млн тонн, а імпорт - на 10,69% - до 1,008 млн тонн.

З кінця 2012 року Державна митна служба перебуває в процесі об'єднання з податковими органами в Міністерство доходів і зборів.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році метпідприємства України виробили 26,576 млн тонн готового прокату, що на 6% менше, ніж у 2011 році. Виробництво загального прокату скоротилося проти 2011 року на 9% – до 28,95 млн тонн, виробництво сталі – на 7%, до 32,394 млн тонн.