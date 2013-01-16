Янукович призначив Дудінова головою Державної служби геології та надр України

Президент України Віктор Янукович підписав указ про призначення Валерія Дудінова головою Державної служби геології та надр України. Текст документу розміщений на офіційному сайті Президента України. До цього В.Дудінов виконував обов’язки голови Державної служби геології та надр. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Новий склад Кабінету Міністрів (фото)

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