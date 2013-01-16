З початку січня метпідприємства знизили середньодобове виробництво прокату на 1,5%

За перші два тижні січня 2013 року середньодобове виробництво загального прокату на металургійних підприємствах України знизилося, порівняно з груднем 2012 року, на 1,5% - до 73 тис. тонн, повідомили УНІАН в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

За даними джерела в об'єднанні, середньодобове виробництво сталі з початку січня збільшилося на 6,4% - до 88,1 тис. тонн, виробництво чавуну - на 5% - до 79,4 тис. тонн.

Станом на 1 січня на метпідприємствах працювали 28 з 36 доменних печей (78%), 19 з 21 конвертера (90%), 9 з 16 мартенівських печей (56%) і 5 з 15 електропечей (33%).

За інформацією «Металургпрому», у грудні 2012 року металургійна галузь України скоротила виробництво загального прокату щодо листопада на 5,1% - до 2,298 млн тонн, сталі - на 4,5% - до 2,566 млн тонн, чавуну - на 3,6% - до 2,343 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, за 2012 метпідприємства України скоротили виробництво загального металопрокату - на 9% - до 28,957 млн тонн, готового прокату - на 6% - до 26,576 млн тонн. Виробництво сталі знизилося на 7% - до 32,394 млн тонн, чавуну - на 1% - до 28,513 млн тонн.