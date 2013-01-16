Данилишин пропонує диференціювати оподаткування залежно від ступеня переробки продукції

Екс-міністр економіки України Богдан Данилишин вважає, що для розвитку галузей, що виробляють продукцію з високою часткою доданої вартості, в Україні необхідно запровадити диференційоване оподаткування для галузей, що представляють різні ступені економічної структури залежно від рівня переробки.

Про це він написав у статті «Січневі тези», опублікованій на сайті УНІАН.

Б.Данилишин переконаний, що доходи від реалізації на зовнішніх ринках, зокрема, продукції традиційного експорту необхідно направляти на розвиток галузей, що випускають продукцію з високою часткою доданої вартості для реалізації як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках.

«Для України вкрай актуальним є завдання переосмислення пріоритетів свого розвитку, які повинні включати, серед іншого, відхід від односторонньої експортної орієнтації, суттєве посилення внутрішнього попиту - насамперед у сферах високих технологій і диверсифікацію самої експортної структури в бік значного збільшення частки високотехнологічних виробів і послуг», - вважає екс-міністр економіки України Б.Данилишин.

Одним з інструментів такого перерозподілу, на його думку, могло б стати саме диференційоване оподаткування.

«Що вищий ступінь переробки, то нижча ставка прибуткового податку», - зазначив він.

На думку Б.Данилишина, такий крок може стати й реальним початком «подолання олігархократії в країні», яка сформувалася саме на сировинній або рентній основі.

«Олігархократія не зацікавлена в становленні й зміцненні середнього класу - основи демократичного розвитку держави. Західна демократія спирається на середній клас, який становить більшість населення, має партії, які представляють його інтереси і формують владу. В Україні частка середнього класу не перевищує 15% населення. Він не є більшістю, не має чітких структурованих уявлень про свої власні інтереси та політичні партії, які їх адекватно представляють. У цих умовах до влади приходять кланово-олігархічні групи, які ведуть постійну боротьбу за приватизацію держави та використання державної машини для вирішення своїх кланових інтересів, прикриваючись загальними фразами турботи про долю народу. За останні 10 років Верховна Рада не ухвалила жодного закону, а уряди не вжили ніяких заходів, які б суттєво зачіпали інтереси олігархічних кланів. Усі політичні сили країни мають бути зацікавлені в становленні середнього класу. Лише тоді люмпенсько-олігархічна модель держави, яка укорінилася зараз, може бути подолана», - зазначив Б.Данилишин.