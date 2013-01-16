Метпідприємства планують скоротити в лютому виробництво прокату на 8,7%

У лютому 2013 року українські метпідприємства планують скоротити виробництво загального металопрокату до 2,3 млн тонн - на 8,7% від очікуваних обсягів за січень п.р. (2,52 млн тонн). Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Металургпром».

Виплавка сталі скоротиться на 8% від запланованого показника на січень - до 2,52 млн тонн. Виробництво чавуну в лютому 2013 року знизиться на 9% - до 2,31 млн тонн.

Для забезпечення заявлених обсягів виробництва в лютому металургам буде потрібно 550 тис. тонн аглоруди, 1,510 млн тонн концентрату, 520 тис. тонн агломерату, 720 тис. тонн окатишів, 900 тис. тонн вапняків, 1,18 млн тонн металургійного коксу, 380 тис. тонн металобрухту.

За даними об'єднання «Укррудпром», заявки металургів по вапняку і залізорудній сировині вітчизняного виробництва забезпечуються повністю. Щодо імпорту метпідприємства планують завезти 80 тис тонн аглоруди, 200 тис. тонн концентратів і 10 тис. тонн окатишів.

За даними об'єднання «Укркокс», потреба металургів у коксі на лютий забезпечується повністю. Поставки українських вугіль в лютому становитимуть близько 1,2 млн тонн. Також необхідно імпортувати ще 680 тис. тонн вугілля для коксування.