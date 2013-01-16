Україна в 2012 році скоротила виручку від експорту труб із чорних металів на 8,2%

Україна в 2012 році в порівнянні з 2011 роком скоротила виручку від експорту труб із чорних металів на 8,2% до 1,875 млрд. доларів США, повідомила Державна митна служба України.

Як сказано в повідомленні, імпорт труб із чорних металів у минулому році зріс на 14,9% до 180,7 млн дол.

У натуральному вираженні експорт труб зменшився на 6% до 1,545 млн тонн, а імпорт - на 2% до 80,865 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2012 році виробництво сталевих труб скоротилося на 9% - до 2,014 млн тонн.

З кінця 2012 року Державна митна служба перебуває в процесі об'єднання з податковими органами у Міністерство доходів і зборів.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки. У 2011 році в Україні обсяги виробництва загального металопрокату зросли порівняно з 2010 р. на 3% - до 31,677 млн тонн, сталі - на 6% - до 34,689 млн тонн, чавуну - на 6% - до 28,867 млн тонн.