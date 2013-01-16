Україна в 2012 році скоротила виручку від експорту чавуну на 6,4% у порівнянні з 2011 роком - до 764,9 млн дол., повідомила Державна митна служба України.

За даними митників, у натуральному вираженні в минулому році експорт чавуну зріс на 10,9%, до 1,967 млн тонн.

До того ж імпорт чавуну в 2012 році зменшився на 30,4% - до 16,1 млн дол., а в натуральному вираженні - на 22,4%, до 33,9 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, за даними об'єднання металургійних заводів «Металургпром», виробництво чавуну в 2012 році скоротилося в порівнянні з попереднім роком на 1% - до 28,513 млн тонн.

Нагадаємо, з кінця 2012 року Державна митна служба перебуває в процесі об'єднання з податковими органами у Міністерство доходів і зборів.

Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частку валютної виручки.