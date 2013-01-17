Металурги у 2012 році збільшили імпорт залізорудної сировини на 72,3%

За 2012 рік металургійні підприємства України збільшили імпорт залізорудної сировини (ЗРС) на 72,3% щодо 2011 року - до 2,72 млн тонн.

Про це УНІАН повідомили в асоціації гірничорудних підприємств «Укррудпром».

Зокрема, з Російської Федерації імпортували за вказаний період залізорудну сировину Алчевський меткомбінат (2,038 млн тонн), Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського (286,5 тис. тонн), меткомбінат ім. Ілліча (123,2 тис. тонн), меткомбінат «Азовсталь» (172,4 тис. тонн), "Запоріжсталь" (89,2 тис. тонн). Інші метпідприємства України завезли за імпортом 10,8 тис. тонн ЗРС.

За даними «Укррудпрому», за 2012 рік українські гірничодобувні підприємства реалізували 69,299 млн тонн продукції - на 3,4% менше показника 2011 року. На експорт відвантажено 35,045 млн тонн залізорудної продукції, що на 1,4% більше. Обсяг поставок на внутрішній ринок скоротився на 7,9%, - до 34,254 млн тонн. Зокрема, поставки металургійним підприємствам знизилися на 8,2% - до 33,374 млн тонн.

У грудні українські ГЗК збільшили щодо листопада 2012 року реалізацію ЗРС на 9,8% - до 5,969 млн тонн. Порівняно з груднем 2011 р. цей показник виріс на 2,3%.

На внутрішньому ринку в грудні реалізовано 2,816 млн тонн ЗРС - на 3,3% менше щодо листопада і на 2,3% більше, ніж у грудні 2011 р.

Обсяги експорту ЗРС в грудні становили 3,153 млн тонн - на 25% більше листопада і на 7,3% менше грудня 2011 року.

За даними «Укррудпрому», на 1 січня 2013 року на складах підприємств асоціації накопичилося понад 1,382 млн тонн залізорудної продукції - на 177,2 тис. тонн більше, ніж станом на 1 січня 2012 року.