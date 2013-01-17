Україна та Білорусь планують створити СП з виробництва сільгосптехніки

Україна і Білорусь планують створити спільне підприємство з виробництва сільськогосподарської техніки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ Білорусі, про це йшлося на зустрічі Надзвичайного і Повноважного Посла Білорусі в Україні Валентина Величка і міністра аграрної політики і продовольства України Миколи Присяжнюка.

Зокрема, було розглянуто перспективи участі білоруських підприємств РУП "Мінський тракторний завод", ВО "Гомсільмаш", ВАТ "Мінський автомобільний завод", ВАТ "Бобруйськагромаш" і ВАТ "Лідагропроммаш" у конкурсі зі створення білорусько-українського підприємства в галузі сільськогосподарського машинобудування.

Крім того, в Міністерстві аграрної політики і продовольства України відбулася зустріч керівників цих підприємств із керівниками найбільших українських підприємств - виробників сільськогосподарської техніки, лізингових та інших компаній.

"Під час зустрічі обговорено питання участі білоруських підприємств у відновленні сільськогосподарського машинобудування України. українська сторона висловила зацікавленість в реалізації спільних проектів зі створення підприємств з виробництва енергонасичених тракторів, навісного устаткування, що агрегатується з ними, зернозбиральних комбайнів, сівалок та іншої сільськогосподарської техніки", - повідомили у прес-службі МЗС Білорусі.

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Як повідомляв раніше УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства України планує розробити комплексну програму сільськогосподарського машинобудування з урахуванням фінансових можливостей аграріїв.

За словами міністра Миколи Присяжнюка, на сьогоднішній день стоїть завдання оновити зернозбиральну техніку і важкі трактори для збільшення ефективності роботи аграріїв, зменшення собівартості виробництва та збереження валу врожаю.

М.Присяжнюк повідомив про плани введення державної компенсації кредитів на придбання сільськогосподарської техніки для аграріїв.

За інформацією Мінагропроду, забезпечення селян високоякісною сучасною технікою українського виробництва дозволить зберегти до 6 мільйонів тонн зернових щорічно.

Як заявляв раніше прем'єр-міністр України Микола Азаров, на оновлення парку сільгоспмашин потрібно близько 120 млрд грн протягом найближчих п'яти років.