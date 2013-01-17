Спад промвиробництва в Україні у 2012 році становив 1,8%

В Україні спад промислового виробництва в грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становив 3,9%, з груднем 2011 року – 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) – 1,8%.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Згідно з повідомленням, у 2012 році (січень-грудень 2012 року проти січня-грудня 2011 року) зростання зафіксовано в хімічній і нафтохімічній промисловості - на 7,1%, целюлозно-паперовій промисловості - на 4,5%, видобувній промисловості - на 1,9%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів - на 1,5% і розподілі води, газу та електроенергії – на 3%.

При цьому найбільший спад у 2012 році зафіксовано у виробництві коксу, продуктів нафтопереробки - на 26,4%.

У металургійному виробництві і виробництві готових металевих виробів у 2012 році зафіксовано спад на рівні 5,2%, в машинобудуванні - 6% (у т.ч. у виробництві машин та устаткування - спад 9,9%, виробництві електричного, електронного та оптичного устаткування - спад 11,6%, виробництві транспортних засобів та устаткування - збільшення 0,1%), проти збільшення обсягів виробництва на 8,9% і 17,2% відповідно у 2011 році.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва в листопаді 2012 року порівняно з жовтнем 2012 року становив 2,5%, з листопадом 2011 року – 3,7%, а за підсумками січня-листопада – 1,5%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промислове виробництво України збільшилося на 7,6%.