Виробництво сталевих труб в Україні в 2012 році скоротилося на 8,2% - до 2,2 млн т

Українські металургійні підприємства в 2012 році скоротили виробництво сталевих труб порівняно з 2011 роком на 8,2% - до 2,184 млн тонн, повідомляє Державна служба статистики.

За інформацією Держстату, в грудні 2012 року виробництво труб великих і малих діаметрів становило 112 тис. тонн, що на 30,4% менше показника попереднього місяця і на 35,6% менше показника грудня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держмитслужби, в 2012 році Україна порівняно з 2011 роком скоротила виручку від експорту сталевих труб на 8,2% до 1,875 млрд дол. Імпорт сталевих труб минулого року зріс на 14,9% до 180,7 млн дол. У натуральному виразі експорт труб зменшився на 6% до 1,545 млн тонн, а імпорт - на 2% до 80,865 тис. тонн.

Продукція металургійної галузі, в якій працюють декілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України й формує для країни значну частину валютної виручки.

Найбільшими виробниками труб у країні є «Харцизький трубний завод», «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод», «Інтерпайп Ніко-Тьюб», «Інтерпайп Новомосковський трубний завод», «Луганський трубний завод» і «Комінмет».