Виробництво прокату в 2012 році скоротилося на 5,4% - до 18,4 млн тонн

Українські металургійні підприємства в 2012 році скоротили виробництво готового прокату чорних металів порівняно з 2011 роком на 5,4% - до 18,457 млн тонн, повідомляє Державна служба статистики.

За інформацією Держстату, в грудні 2012 року виробництво прокату становило 1,440 млн тонн, що на 3,7% менше за показник попереднього місяця і на 8,6% менше за показник грудня 2011 року.

За 2012 рік виробництво прокату плоского гарячокатаного, зокрема, скоротилося в порівнянні з 2011 роком на 11,6% - до 7,971 млн тонн, а виробництво стрижнів скоротилося на 0,9% - до 4,802 млн тонн.

Виробництво сталі без напівфабрикатів, одержаних безперервним литвом, скоротилося в 2012 році до 16,667 млн тонн, що на 5,9% менше, ніж у 2011 році.

Скорочення виробництва чавуну в 2012 році, порівняно з 2011 роком, становило 1,3% - до 28,514 млн тонн.

Держстат повідомляє, що загальний обсяг виробництва металургійної продукції в Україні в 2012 році зменшився на 5,2% порівняно з показником 2011 року.

У грудні 2012 року виробництво металургійної продукції в країні впало на 10,2% щодо листопада 2012 року, а щодо грудня 2011 року скоротилося на 11,7%.

Довідка УНІАН. Продукція металургійної галузі, в якій працюють кілька десятків підприємств, займає важливу частину в експорті України і формує для країни значну частину валютної виручки.