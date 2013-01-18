Азаров сподівається досягти компромісу з ЄК щодо перегляду ввізних мит у рамках СОТ

Україна сподівається найближчим часом досягти компромісу з Європейською Комісією з питання перегляду ввізних мит у рамках членства у Світовій організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі з іноземними інвесторами.

За його інформацією, 23 січня в Брюсселі віце-прем'єр-міністр України Юрій Бойко і міністр економічного розвитку і торгівлі Ігор Прасолов проведуть переговори з цього питання з єврокомісаром з питань торгівлі Карелом де Гухтом.

"23 числа у нас відбудуться переговори віце-прем'єр-міністра Бойка, міністра економічного розвитку Прасолова з комісаром паном де Гухтом із цих питань. Я думаю, що ми там знайдемо компроміс і будемо рухатися в цьому напрямку", - сказав М.Азаров.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Україна звернулася до СОТ з інформацією про намір підвищити імпортні мита на 371 товарну лінію.

У грудні урядовий уповноважений з питань євроінтеграції Валерій П'ятницький повідомив, що близько 30 членів Світової організації торгівлі погодилися проводити переговори з Україною щодо перегляду розміру чинних мит під час взаємної торгівлі.