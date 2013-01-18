Уряд має намір 23 січня розглянути програму розвитку внутрішнього ринку

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 23 січня має намір розглянути програму розвитку внутрішнього ринку в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров у п'ятницю, 18 січня, під час зустрічі з іноземними інвесторами.

«Ту програму розвитку внутрішнього ринку, над якою зараз уряд працює, і, я розраховую, 23 числа ми цю програму розглянемо», - сказав М.Азаров.

Він зазначив, що ця програма передбачатиме цілу низку заходів зі створення сприятливих умов для економічного розвитку галузей української економіки.

Як повідомляв УНІАН, 9 січня ц.р. під час засідання уряду М.Азаров закликав міністрів докласти необхідних зусиль для нормалізації ситуації у сфері внутрішньої торгівлі та затвердити новий закон про внутрішню торгівлю, на розробку якого відведено один місяць. Глава уряду підкреслив, що в ході наведення порядку у сфері внутрішньої торгівлі необхідно звернути увагу на низку найважливіших проблем. Зокрема, йдеться про врегулювання питання торгових націнок, які в ряді випадків становлять від 50% до 100% ціни товару, про стимулювання торгівлі в сільській місцевості, а також про паритет імпортних і вітчизняних товарів на квадратний метр торгових площ – зараз диспропорція, за словами прем'єр-міністра, становить 80% на 20% на користь імпортних товарів.