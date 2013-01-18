Алчевський меткомбінат одержав черговий кредитний транш у 339 млн дол. від MARGIT HOLDING LIMITED

Алчевський металургійний комбінат, який входить до складу корпорації «Індустріальний союз Донбасу», отримав черговий транш кредиту від компанії MARGIT HOLDING LIMITED (Нікосія, Кіпр) у розмірі 339 млн дол. із раніше залученої суми у 865 млн дол.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Як повідомляв УНІАН, у січні 2012 року Алчевський меткомбінат залучив кредит у кіпрської MARGIT HOLDING LIMITED на суму 865 млн дол., цей кредит був наданий на термін до 28 грудня 2016 року, кредитна ставка - 5,125%.

Алчевський металургійний комбінат (Луганська обл.) обіймає на українському ринку монопольне становище з виробництва товстого нержавіючого листа, сталі спеціального призначення і сталевого дробу.