Експерт: відновлення промвиробництва навряд чи буде помітним до середини року

Відновлення промислового виробництва навряд чи буде помітним до середини 2013 року.

Про це повідомила УНІАН головний економіст інвестиційної компанії Dragon Capital Олена Білан.

"Хоча річне падіння промислового виробництва виявилося лише трохи гіршим за наші очікування (-1,5% р/р), слабкі показники за грудень збільшують ризики того, що зростання в промисловості у 2013 році не досягне нашого прогнозу, що становить 3,0% р/р", - зазначила вона.

За словами О. Білан, поступове підвищення зовнішнього попиту і очікувана помірна корекція валютного курсу повинні надати підтримку експортно орієнтованим галузям в поточному році. "Проте, враховуючи більш високу базу порівняння в першій половині 2012 року, відновлення промвиробництва навряд чи буде помітним до середини 2013 року", - зазначила експерт.

О.Білан також повідомила, що дані з промвиробництва за грудень минулого року виявилися гіршими і прогнозу аналітиків компанії (-1,5% р/р), і консенсус-прогнозу агентства Bloomberg (-2,5%). За її словами, причиною такої негативної динаміки стало прискорення падіння в металургії (-12% р/р) і машинобудуванні (-19% р/р).

Також, зазначила експерт, триваюче скорочення обсягів випуску сталі вказує на те, що зовнішній попит залишається слабким, незважаючи на невелике зростання цін, а падіння обсягів виробництва в машинобудуванні було викликано низкою факторів, включаючи слабкий зовнішній попит, введення Росією утилізаційного збору на автомобілі і виробничі перебої у вагонобудуванні.

Водночас, за словами О. Білан, нафтопереробна галузь продовжила стагнувати, будучи нездатною конкурувати з імпортом нафтопродуктів, зростання в секторі виробництва та розподілу електроенергії, газу та води очікувано прискорилося в грудні за рахунок збільшення споживання газу та електроенергії через більш холодну погоду, проте не зміг компенсувати падіння в інших галузях.

Як повідомляв УНІАН, в Україні спад промислового виробництва у грудні 2012 року порівняно з листопадом 2012 року становитиме 3,9%, порівняно з груднем 2011 року - 7,6%, а за підсумками січня-грудня 2012 року (проти аналогічного періоду 2011 року) - 1,8%.

У 2011 році (січень-грудень 2011 року проти січня-грудня 2010 року) промислове виробництво в Україні зросло на 7,6%.