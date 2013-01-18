Інгулецький ГЗК у 2012 році інвестував 50 млн грн в оновлення технопарку

Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат (ІнГЗК, Кривий Ріг), що входить до гірничо-металургійної групи "Метінвест", у 2012 році в рамках програми модернізації виробничих потужностей інвестував в оновлення технічного парку 50 млн грн, повідомила прес-служба підприємства.

У повідомленні йдеться, що підприємство, зокрема, ввело в експлуатацію чотири великовантажні автосамосвали БелАЗ і гусеничний бульдозер, що дозволить стабільно утримувати досягнуті потужності з видобутку руди зі збільшенням коефіцієнта розкривних робіт.

"Інвестпрограмою 2013 року заплановано придбання ще кількох одиниць великовантажної техніки", - цитує прес-реліз директора гірничодобувного дивізіону «Метінвесту» Миколу Іщенка.

Довідка УНІАН. ПАТ «Інгулецький ГЗК» спеціалізується на видобуванні і переробці залізистих кварцитів Інгулецького родовища, розташованого у південній частині Криворізького залізорудного басейну, виробляючи два види залізорудного концентрату.

Виробнича потужність підприємства - 14 млн тонн залізорудного концентрату на рік.

«Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній. Основними акціонерами "Метінвесту" є група СКМ (71,25%) і «Смарт-Холдинг» (23,75%), що спільно керують компанією.