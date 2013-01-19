Уряд 23 січня розглянуне заходи з активізації роботи вітчизняної промисловості

Уряд на своєму засіданні 23 січня планує розглянути заходи щодо активізації роботи вітчизняної промисловості.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров на своїй сторінці у Фейсбуці, поінформували УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

За його словами, оприлюднені Держстатом дані свідчать про те, що 2012 рік був дуже непростим роком для української економіки. «З точки зору тих негативних факторів, які діяли протягом усього минулого року, дуже важливо, що позитивними темпами розвивався внутрішній ринок, зростання товарообігу - близько 16%», - сказав М.Азаров.

Разом з тим, підкреслив він, звіт Держстату підсумував і негативні фактори, які виникли в нашій економіці: перш за все, це скорочення обсягів переробки нафти на наших заводах, скорочення виробництва металу і цілий ряд інших негативних моментів.

«Уряд уважно проаналізував ситуацію, і 23 січня відбудеться розгляд заходів щодо активізації роботи нашої промисловості», - повідомив прем'єр-міністр.

Він також нагадав, що цього тижня відбулося засідання Комітету з економічних реформ під керівництвом Президента України, на якому розглядалися темпи реформування країни.

«Цілком очевидно, що від того, як ми впораємося із завданням модернізації, залежить розвиток нашої країни на роки вперед», - наголосив М.Азаров.