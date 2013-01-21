Авіакомпанія «Волга-Дніпро» має намір відновити виробництво Ан-124 «Руслан» у Німеччині

Москва. Авіакомпанія «Волга-Дніпро» має намір відновити виробництво українсько-російських транспортних літаків Ан-124 «Руслан» у Німеччині.

Про це повідомляє російська газета «РБК daily» від 21 січня.

«Відродити виробництво лайнерів Ан-124 «Руслан» збирається авіакомпанія «Волга-Дніпро». Перевізник, який відкрив у Німеччині ангар з ремонту цих літаків, готовий не тільки займатися їхнім ремонтом, але й організувати тут штучне виробництво повітряних «вантажівок», повідомляє газета.

Як повідомив президент групи Олексій Ісайкін, «Волга-Дніпро» реалізовуватиме повністю приватний проект з будівництва лайнера Ан-124, або «точніше, цифрової версії важкого військово-транспортного літака».

«Після десяти років марних спроб щось зробити в Росії ми хочемо заручитися підтримкою держави, яка зацікавиться цим проектом», - сказав він. За його словами, самій «Волга-Дніпро» необхідно 60 літаків місткістю подібної Ан-124 до 2030 року. Інші авіакомпанії можуть сформувати замовлення ще 200 літаків.

Джерело в авіакомпанії стверджує, що перевізник розглядає початок штучного виробництва лайнерів у Лейпцигу з 2017-2018 року. До того ж фюзеляж і шасі нового проекту візьмуть в Ан-124, електроніку - у постачальників Boeing 747, двигуни General Electric.

Газета відзначає, що розмови про відновлення виробництва «Русланів» ведуться вже кілька років, однак процес майже не зрушився з місця через відсутність замовлень на ці машини. У 2006 році Міністерство оборони РФ заявило, що може стати стартовим замовником і купити до 2020 року 20 Ан-124-100. Пізніше Дмитро Медведєв на посту президента навіть давав розпорядження включити «Руслани» до плану закупівель Міноборони до 2020 року. Неофіційно називалася сума, необхідна для запуску виробництва, - 500 млн дол. Об'єднана авіабудівна корпорація (ОАК) планувала почати поставки цих військово-транспортних літаків з 2014 року і випускати по три судна на рік.

Наприкінці грудня 2012 військове відомство визнало недоцільним відновлення виробництва «Русланів».

«Наприкінці минулого року Міністерство оборони відмовилося від придбання літаків Ан-124. Як виявилося, на всі проекти в держави коштів немає», - сказав О.Ісайкін

Зі свого боку віце-президент ДП «Антонов» Олександр Ківа наголосив, що відновлення виробництва Ан-124 цікаво для українських розробників.

«Антонов» і «Волга-Дніпро» періодично проводять переговори з пошуку майданчика, насамперед розглядаються російські або українські. Офіційний представник ОАК Ольга Каюкова пов'язує відновлення виробництва Ан-124 з кількістю замовлень, насамперед від державних структур.

Германо-російський економічний альянс, до якого входять як аеропорт Лейпцига, так і «Волга-Дніпро», володіючи великими зв'язками в європейській авіакосмічній промисловості, допоможе в структуруванні цього проекту і пошуку для нього необхідних партнерів, запевняє керуючий альянсу Віктор Шмельков.

«Освоєння виробництва Ан-124 вимагає не тільки великих фінансових вкладень, але і колосальної організаційно-юридичної роботи. Без участі КБ «Антонов», яке є власником технічної документації на літак, незрозуміло, як це зробити», - сказав головний редактор журналу «авіатранспортних огляд» Олексій Синицький. За його словами, якщо домовитися з конструкторським бюро, то такий амбітний проект може стати привабливим.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня 2011 року посол України в Росії Володимир Єльченко за підсумками робочої поїздки в Ульяновськ (РФ) заявив, що пакет замовлень на літак Ан-124 «Руслан» становить 56 одиниць.

16 серпня 2011 під час авіасалону "МАКС-2011" заступник генерального конструктора ДП «Антонов» Олег Богданов заявив, що керівництво «Об'єднаної авіабудівної корпорації» Росії гальмує розвиток спільних проектів у галузі авіації - випуск пасажирського літака Ан-148 і транспортних Ан-124 і Ан-70.

Зокрема він наголосив, що технологічні можливості дозволяють відновити виробництво Ан-124 і налагодити виробництво Ан-70 в Ульяновську вже в 2014 році, проте керівництво російської «ОАК» наполягає на перенесенні старту виробництва на 2016 рік.

Довідка УНІАН. ДП «Антонов» є правонаступником всіх прав та обов'язків ДП ​​«Київський авіаційний завод «Авіант» і на сьогодні має головне підприємство і два філіали (філіал «Серійний завод «Антонов» і філіал «Антонов-Агро»).

Російсько-український транспортний літак "Руслан" - найбільший серійний транспортний літак у світі. Літаки будували в Ульяновську і Києві. У 2004 році виробництво було припинено.