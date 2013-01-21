КрАСЗ відновив роботу після вимушених канікул

ТОВ "ВО "Кременчуцький автоскладальний завод" ("КрАСЗ", Полтавська обл.) сьогодні, 21 січня, відновив роботу після новорічних канікул.

Про це повідомили на підприємстві.

За їхніми даними, сьогодні робітники підприємства вийшли на роботу і запрацював головний конвеєр підприємства.

Як повідомляв УНІАН, на вимушені канікули КрАСЗ пішов 29 грудня 2012 року. Тоді зупинку виробництва пояснили труднощами під час імпорту кузовів легкових автомобілів. До того ж наголосили, що для можливої ​​реалізації на підприємстві заготовлено запас продукції, але виробництво нової довелося припинити.

З 1 вересня Росія запровадила утилізаційний збір на імпортні автомобілі. У відповідь 14 вересня Україна запровадила утилізаційне мито на імпорт автомобілів і автобусів з Росії. Також повідомлялося, що уряд України схвалив законопроект про запровадження утилізаційного збору на автомобілі, відповідно до якого українським виробникам надаватимуться преференції за його сплатою.

Довідка УНІАН. Кременчуцький автоскладальний завод заснований в 1995 р. Підприємство спеціалізується на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входить до групи компаній "АІС". Група компаній «АІС» - один з лідерів українського автомобільного ринку. Основна діяльність - продаж нових легкових, комерційних, вантажних автомобілів, спецтехніки і автобусів.

Кременчуцький автоскладальний завод (КрАСЗ) у 2011 році, порівняно з 2010 роком, збільшив випуск автомобілів на 2% або на 109 автомобілів до 6450 од.