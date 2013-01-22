ММК ім. Ілліча сертифікував свою продукцію на індійському ринку суднобудування

Один з найбільших українських виробників металургійної продукції Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, що входить до групи «Метінвест», сертифікував продукцію в Індійському регістрі судноплавства, що дозволяє розширити продаж своєї металопродукції на цьому перспективному сегменті ринку.

Як повідомила УНІАН прес-служба комбінату, ММК ім. Ілліча вперше отримав сертифікат Indian Register of Shipping (IRS), який є свідченням того, що підприємство має право на виробництво суднової сталі - звичайної і підвищеної міцності марок.

"Сертифікат IRS, підтверджений індійськими стандартами якості, буде діяти до листопада 2017 року і відкриває для підприємства нові перспективи співпраці і ринки збуту. Щорічно на комбінаті буде проводитися технічний нагляд за додержанням вимог регістра при виробництві згаданих марок судносталі", - зазначає прес-служба.

На сьогодні ММК ім. Ілліча має понад 50 сертифікатів від дев'яти провідних світових сертифікаційних центрів на металопродукцію більш ніж з 200 марок сталі.

"Отримання комбінатом сертифіката Індійського регістра судноплавства є підтвердженням високого рівня відповідності продукції підприємства міжнародним стандартам якості», - цитує прес-служба директора з технології та якості комбінату Олександра Лоскутова.

Довідка УНІАН. ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча» входить до металургійного дивізіону групи "Метінвест".

Комбінат повного металургійного циклу виробляє плоский прокат і труби з вуглецевих, низьколегованих і легованих сталей різного призначення: гарячекатані плити та товсті листи, призначені для виготовлення магістральних труб, морських суден, посудин, що працюють під тиском, мостових конструкцій, інших металоконструкцій.

У 2012 році ММК ім. Ілліча скоротив виробництво прокату на 17% - до 4,329 млн тонн.