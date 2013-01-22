"Інтерпайп Ніко Тьюб" в 2013 році планує збільшити виробництво на 25%

Великий український виробник сталевих труб "Інтерпайп Ніко Тьюб", що входить до групи "Інтерпайп", у 2013 році, завдяки здійсненню програми модернізації, планує збільшити виробництво профільної продукції до рівня минулого року на 25%.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби підприємства з посиланням на слова генерального директора заводу Володимира Горнштейна.

За інформацією прес-служби підприємства, в 2012 році "Інтерпайп Ніко Тьюб" збільшив виробництво труб порівняно з 2011 роком на 20% до 430 тис. тонн.

"Інвестиційна програма «Інтерпайп Ніко Тьюб» буде реалізовуватися за трьома напрямками: модернізація технічних потужностей заводу, культура виробництва і розвиток персоналу, і, завдяки запроваджуваним змінам, в 2013 році ми плануємо збільшити обсяг виробництва на 25%", - цитує прес-служба Горнштейна .

Прес-служба також повідомляє, що досягнуті в 2012 році результати стали «найкращим результатом заводу за весь пострадянський період».

Згідно з повідомленням, у 2013 році завод планує продовжити свою широкомасштабну модернізацію, зокрема, у другому кварталі 2013 року заплановано завершити будівництво нової кільцевої печі нагріву заготовки Loi Thermprocess і другої лінії в трубопрокатному цеху.

Довідка УНІАН. «Інтерпайп» - міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна група компаній, яка входить до десятки найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс в світі. Продукція компанії поставляється більш ніж в 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи. Горнштейн зайняв пост гендиректора "Інтерпайп Ніко Тьюб" у серпні 2012 року.